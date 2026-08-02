3 August, 2026
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Festival Argonautilus 2026 “Naviganti”: Sigfrido Ranucci questa sera a Portoscuso

Il Festival Argonautilus 2026 “Naviganti” prosegue questa sera, alle ore 21.30, con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. Nella suggestiva cornice dell’Antica Tonnara Su Pranu di Portoscuso, sarà ospite Sigfrido Ranucci, tra i più autorevoli giornalisti d’inchiesta italiani.

L’autore presenterà il suo ultimo libro Il ritorno della casta (Bompiani), un’opera che affronta temi di grande attualità legati all’informazione, al rapporto tra cittadini e istituzioni e ai meccanismi del potere, offrendo spunti di riflessione sul ruolo del giornalismo nella società contemporanea.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Ciro Auriemma.

L’incontro è a ingresso libero.
Si consiglia di raggiungere la sede dell’evento con congruo anticipo.
L’accesso sarà consentito a partire dalle ore 20:30, mentre l’incontro avrà inizio puntualmente alle ore 21.30.

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