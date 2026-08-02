OpenSkiff World Championship 2026: a Calasetta una grande festa della vela internazionale. Cinque medaglie per l’Italia, due parlano sardo

Si è concluso a Calasetta il Campionato Mondiale OpenSkiff 2026, una settimana che ha visto il Sulcis e la Sardegna diventare il centro della vela giovanile internazionale. L’evento, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione Sulcis sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, ha richiamato 166 velisti provenienti da 13 nazioni, confermando il valore tecnico del campo di regata del Canale di San Pietro e la capacità organizzativa del territorio.

L’Italia chiude il Mondiale con un bottino di cinque medaglie: l’oro di Aurora Milanese nella categoria Under 17 femminile, l’argento di Fabio Serra e il bronzo di Gianluca Pilia tra gli Under 17 maschili, oltre all’argento di Anna Ruggiero e al bronzo di Gianmaria Iannuzzi tra gli Under 13.

Per la III Zona FIV e per la Sardegna spiccano soprattutto le prestazioni di Fabio Serra, atleta della Lega Navale Italiana Sezione Sulcis, che conquista una splendida medaglia d’argento nelle acque di casa davanti al proprio pubblico, e di Gianluca Pilia, autore di una regata estremamente regolare che gli vale il bronzo mondiale. Due risultati di grande prestigio che confermano l’ottimo livello della scuola velica sarda.

Le condizioni meteo hanno accompagnato tutta la manifestazione permettendo lo svolgimento di 14 prove complessive. L’ultima giornata ha richiesto particolare pazienza a causa di un vento instabile che ha costretto il Comitato di Regata anche a riposizionare il campo di gara, ma l’organizzazione ha saputo gestire al meglio la situazione consentendo di portare a termine il programma previsto.

Oltre all’aspetto agonistico, il Mondiale è stato una straordinaria occasione di incontro tra giovani provenienti da tutto il mondo. La cena finale e la cerimonia di premiazione hanno concluso una settimana caratterizzata da amicizia, scambi culturali e grande sportività, con gli equipaggi che hanno condiviso magliette, lycre e ricordi delle rispettive nazioni.

Numerosi team internazionali hanno espresso apprezzamento per l’elevata qualità dell’organizzazione, capace di coordinare ogni aspetto dell’evento: dall’accoglienza alle operazioni in mare, dalla logistica alla gestione tecnica delle regate.