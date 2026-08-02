2 August, 2026
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Fiorella Mannoia incanta la Forte Arena con il concerto “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime salve”

Si è conclusa con una serata intensa ed emozionante la tappa a Santa Margherita di Pula del tour di Fiorella Mannoia “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, che ha portato sul palco del Teatro sotto le Stelle del Forte Village un viaggio musicale attraverso i repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati.
Il concerto, tappa del tour partito lo scorso giugno da Genova nell’ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario di Anime Salve, l’ultimo album in studio di Fabrizio De André realizzato insieme a Ivano Fossati e insignito della Targa Tenco, ha ripercorso oltre trent’anni di musica d’autore italiana, tra i brani più celebri dell’album e i grandi successi del repertorio di Fiorella Mannoia.
In una scaletta di oltre venti brani, l’artista ha alternato pagine iconiche di Anime Salve, come Smisurata preghieraKhorakhanè e la title track, a classici intramontabili di De André come La guerra di PieroBocca di rosaLa canzone di Marinella e Il pescatore, fino alle interpretazioni dei brani di Fossati come Lindbergh e La mia banda suona il rock. Non sono mancati i brani più amati dal pubblico di Fiorella Mannoia, tra cui Sally e Quello che le donne non dicono, che hanno chiuso la serata.
Più di un concerto, uno spettacolo che ha reso omaggio a un patrimonio artistico e culturale che continua a emozionare e a ispirare generazioni di ascoltatori, trovando nella suggestiva Forte Arena la cornice ideale per questo tributo.
Photo credit di Dario Sequi

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