Portoscuso riaccende la tradizione: torna “Sa Cena de su Piscarori” tra sapori del mare e musica d’autore

Sabato 1° agosto sul Lungomare Cristoforo Colombo l’8ª edizione della manifestazione organizzata dal Comitato Vergine d’Itria: pesce fresco, cucina marinara e il grande Tributo a Fabrizio De André.

Una serata per riscoprire i sapori del mare, ascoltare musica d’autore e vivere una tradizione che da anni racconta l’anima di un intero paese. Sabato 1° agosto, a partire dalle ore 20.00, torna sul Lungomare Cristoforo Colombo “Sa Cena de su Piscarori”, la cena del pescatore, giunta alla sua ottava edizione e organizzata dal Comitato Vergine d’Itria. Nata per custodire la memoria della marineria portoscusese, la manifestazione affonda le sue radici in un’antica usanza: la cena che le mogli preparavano ai propri mariti al rientro dal mare dopo una lunga giornata di lavoro. Un pasto semplice, genuino e preparato con il pescato del giorno, capace di racchiudere il valore della famiglia, il sacrificio dei pescatori e il forte legame tra Portoscuso e il suo mare. È proprio da questa storia che nasce una delle sagre più attese dell’estate portoscusese, un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare non solo i residenti, ma anche tanti visitatori che scelgono di tornare ogni anno per ritrovare il gusto autentico della cucina marinara e l’atmosfera unica di una festa che unisce tradizione e convivialità. Il protagonista della serata sarà naturalmente il pesce, con un menù pensato per valorizzare la semplicità e la qualità degli ingredienti: una gustosa pasta al tonno e un ottima frittura mista di paranza con merluzzetti, polpo, calamari e gamberi. Tutte le portate saranno preparate con pesce freschissimo e materie prime selezionate, per offrire agli ospiti il sapore autentico della cucina di mare e una vera esperienza legata alla tradizione dei pescatori. La manifestazione si svolgerà con grande attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste per garantire ai partecipanti una serata serena e piacevole. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la musica. Per volontà dell’Amministrazione comunale, il pubblico potrà assistere a un emozionante Tributo a Fabrizio De André, un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, le cui storie di mare, uomini e sentimenti si intrecciano perfettamente con lo spirito della manifestazione.

«Essere arrivati all’ottava edizione rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – afferma Luigi Loddo, presidente del Comitato Vergine d’Itria -. Dietro questa sagra ci sono settimane di lavoro, passione e collaborazione da parte di tante persone unite da un unico dall’obiettivo: mantenere viva una tradizione importante per Portoscuso e contribuire attivamente alla realizzazione della Festa Patronale in onore di Santa Maria d’Itria. Il successo raggiunto negli anni, insieme alla presenza di tanti visitatori che tornano a trovarci, è la conferma più bella dell’affetto verso questa manifestazione.»

“Sa Cena de su Piscarori” non è soltanto una sagra gastronomica, ma un viaggio nei sapori e nella memoria: il profumo del pesce appena preparato, la musica, il mare e il calore dell’accoglienza di una comunità che continua a raccontare le proprie radici. L’appuntamento è per sabato 1° agosto, dalle ore 20.00, sul Lungomare Cristoforo Colombo di Portoscuso.

Una serata da non perdere tra gusto, tradizione e musica: Portoscuso vi aspetta per vivere una delle feste più autentiche dell’estate sul mare.