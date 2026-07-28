Blue Zone sarda: curiosità e benessere psicologico favoriscono un invecchiamento di successo

Le persone anziane che vivono nella Blue Zone della Sardegna si distinguono non solo per la loro longevità, ma anche per caratteristiche psicologiche che sembrano favorire un invecchiamento di successo. È quanto emerge da un nuovo studio dell’Università degli Studi di Cagliari, condotto dalla docente del dipartimento di Pedagogia, psicologia e filosofia Maria Chiara Fastame e pubblicato sull’ International Journal of Applied Positive Psychology.

La ricerca si inserisce in un filone di studi avviato nel 2010 e dedicato ad approfondire il ruolo dei fattori psicologici, come l’efficienza cognitiva e il benessere psicologico, nell’invecchiamento di successo delle popolazioni della Blue Zone sarda e di altre aree rurali e urbane dell’isola. Negli anni, questi studi hanno ottenuto ampia visibilità anche attraverso documentari realizzati dalla CNN e dalla Rai.

L’ultima indagine, condotta su un campione di 125 anziani, di età compresa tra i 71 e 101 anni, ha messo in evidenza che gli anziani residenti nella Blue Zone presentano livelli significativamente più elevati del tratto di personalità dell’apertura all’esperienza rispetto a un gruppo di coetanei provenienti da un’altra area rurale della Sardegna non appartenente alla Blue Zone. I partecipanti della Blue Zone si dimostrano infatti più curiosi, maggiormente predisposti a condividere esperienze con gli altri e più inclini a dedicare tempo ad attività e hobby cognitivamente stimolanti. Un insieme di caratteristiche che contribuisce a mantenere attive le capacità mentali e a promuovere uno stile di vita partecipativo.

Lo studio evidenzia inoltre migliori capacità di coping, ovvero strategie più efficaci per affrontare le difficoltà quotidiane e adattarsi ai cambiamenti e alle perdite che possono accompagnare l’avanzare dell’età, come la riduzione dell’autonomia, delle risorse personali o degli affetti.

«La ricerca si era concentrata nell’ambito biomedico, studiando la componente della genetica, l’alimentazione e gli stili di vita, però mancava tutto il discorso relativo ai fattori psicosociali – spiega la professoressa Maria Chiara Fastame -. Le strategie di coping permettono di affrontare gli imprevisti, le difficoltà, i problemi, cercando la soluzione che si spera che sia la più proficua ottimizzando le risorse a disposizione: questo è fondamentale, perché più si va avanti negli anni, maggiori sono le perdite cui si avrà a che fare, non solo dal punto di vista del funzionamento sul piano fisico, ma anche sul piano degli affetti.»

Tra i risultati più significativi emerge anche una maggiore competenza emotiva: gli anziani della Blue Zone mostrano una migliore capacità di riconoscere, esprimere e regolare le proprie emozioni e quelle degli altri, favorendo relazioni sociali più solide e una più elevata percezione di benessere psicologico, considerato uno degli indicatori fondamentali dell’invecchiamento di successo.

Alla realizzazione della ricerca hanno collaborato tre giovani psicologhe: Benedetta Brandas, attualmente specializzanda nella Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università di Cagliari, e le neo-psicologhe Corinne Martis e Sofia Valenzuela Pusceddu, che hanno partecipato allo studio nell’ambito del loro percorso di tesi.