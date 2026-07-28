Il Consiglio comunale di Iglesias ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, uno strumento che consentirà a cittadini, famiglie e attività economiche di regolarizzare le proprie posizioni debitorie attraverso il pagamento delle somme effettivamente dovute, beneficiando dell’esclusione di sanzioni e interessi secondo quanto previsto dal regolamento.

«Non si tratta di un provvedimento che premia chi non ha pagato – dichiara Valentina Pistis, presidente della Commissione Bilancio del comune di Iglesias – ma di un’opportunità concreta rivolta a coloro che, per ragioni diverse, non sono riusciti ad adempiere nei termini previsti e che oggi intendono regolarizzare la propria posizione.»

Il provvedimento persegue un duplice obiettivo: favorire l’adempimento spontaneo, ridurre il contenzioso e migliorare la riscossione delle entrate comunali; allo stesso tempo, permettere ai contribuenti in difficoltà di chiudere situazioni debitorie che, con il passare del tempo, possono essere diventate difficili da sostenere.

«È uno strumento di buon senso amministrativo – prosegue Valentina Pistis – perché permette al Comune di recuperare risorse che rischierebbero altrimenti di rimanere inesigibili e offre ai cittadini una strada sostenibile per rimettersi in regola.»

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela degli equilibri di bilancio. Il regolamento prevede, infatti, la possibilità di rateizzare gli importi fino a un massimo di 36 rate. Una scelta che rappresenta il punto di equilibrio tra la necessità di agevolare chi vuole adempiere ai propri obblighi e quella di garantire al Comune entrate certe e compatibili con la programmazione finanziaria triennale.

In occasione del suo primo intervento nella nuova veste istituzionale di presidente della Prima Commissione, Valentina Pistis ha inoltre ringraziato i consiglieri comunali per la fiducia ricevuta con l’elezione alla presidenza della Commissione Bilancio.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità. Il mio impegno sarà improntato al confronto, all’ascolto e alla massima collaborazione con tutte le forze politiche. Il bilancio non appartiene a una maggioranza o a una minoranza: appartiene alla città ed è uno degli strumenti fondamentali attraverso cui le scelte politiche si traducono in fatti concreti.»