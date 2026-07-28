Diffida del sindaco di Narcao a E-Distribuzione per le gravi e reiterate interruzioni della fornitura di energia elettrica e dei persistenti problemi di bassa tensione nel territorio comunale

Rimasta senza riscontro anche la seconda diffida inviata il 20 luglio scorso a E-Distribuzione per le gravi e reiterate interruzioni della fornitura di energia elettrica e dei persistenti problemi di bassa tensione nel territorio comunale, il sindaco di Narcao, Antonello Cani, oggi ha inviato all’ente elettrico un’ordinanza contingibile e urgente contenente l’adozione di misure immediate a tutela della salute e dell’incolumità pubblica a fronte delle gravi e reiterate interruzioni della fornitura di energia elettrica e dei persistenti problemi di bassa tensione nel territorio comunale, con particolare riferimento alla frazione di Rio Murtas – Presenza di soggetti vulnerabili e concomitante ondata di calore eccezionale -, con relativa ingiunzione nei confronti di E-Distribuzione S.p.A..

Il sindaco nell’ordinanza evidenzia che già il 26 gennaio 2026, l’amministrazione diffidava formalmente E-Distribuzione S.p.A. a provvedere alla risoluzione definitiva delle problematiche di interruzione ricorrente della fornitura elettrica e di bassa tensione che affliggevano – e tuttora affliggono – il centro urbano di Narcao e la frazione di Rio Murtas, assegnando un termine di quindici giorni e il 20 luglio 2026, preso atto della perdurante inerzia di E-Distribuzione S.p.A. e dell’aggravarsi della situazione – inoltrava una seconda diffida formale e messa in mora, assegnando termine perentorio di sette giorni per l’adozione delle misure richieste, ivi inclusa l’installazione immediata di generatori provvisori a servizio delle utenze dei soggetti vulnerabili.

«Ad oggi, nonostante il decorso dei termini assegnati con entrambe le diffide, E-Distribuzione S.p.A. non ha fornito alcun riscontro scritto, né ha adottato alcuna misura risolutiva o anche solo provvisoria per fronteggiare la situazione emergenziale; la situazione, già grave alla data della prima diffida, risulta oggi drammaticamente aggravata dalla concomitanza di due fattori: l’ondata di calore eccezionale che sta interessando la Sardegna, con temperature stabilmente superiori ai 40°C, che rende l’assenza di energia elettrica e la conseguente impossibilità di utilizzare condizionatori, ventilatori e dispositivi di refrigerazione – un pericolo concreto e attuale per la salute e l’incolumità fisica della popolazione; – la presenza accertata, nella frazione di Rio Murtas, di numerosi soggetti vulnerabili – anziani ultraottantenni soli, bambini in tenera età, persone affette da patologie croniche che necessitano di apparecchiature elettromedicali salvavita o di ambienti climatizzati – per i quali l’interruzione della fornitura elettrica non costituisce un mero disagio, bensì un pericolo immediato per la vita e l’integrità fisica; le interruzioni prolungate dell’illuminazione pubblica, conseguenza diretta dei blackout della rete elettrica, inoltre, favoriscono l’incremento di attività criminose nel territorio comunale, con grave compromissione della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico.»

L’atto approvato dal sindaco di Narcao ordina a E-Distribuzione S.p.A.:

1. Di installare, entro il termine perentorio di 48 (quarantotto) ore dalla notifica della presente ordinanza, generatori di emergenza o gruppi elettrogeni di adeguata potenza a servizio delle utenze della frazione di Rio Murtas e di ogni altra zona del territorio comunale in cui si verifichino o si siano verificate nelle ultime settimane interruzioni della fornitura elettrica, con priorità assoluta per le utenze che servono: – anziani di età superiore a 75 anni, in particolare se soli; – bambini di età inferiore a 10 anni; – persone affette da patologie croniche che richiedano l’uso di apparecchiature elettromedicali o ambienti climatizzati per la loro sopravvivenza o per evitare gravi complicazioni di salute; – persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992.

2. L’installazione dei generatori di cui al punto 1 dovrà garantire la piena continuità dell’alimentazione elettrica alle utenze indicate, con potenza sufficiente ad assicurare il funzionamento degli impianti di climatizzazione, degli elettrodomestici essenziali e delle eventuali apparecchiature elettromedicali, e dovrà permanere fino alla risoluzione definitiva e documentata delle criticità strutturali della rete elettrica nel territorio comunale.

3. Di ripristinare, entro il termine perentorio di 72 (settantadue) ore dalla notifica della presente ordinanza, parametri elettrici pienamente conformi agli standard normativi nella frazione di Rio Murtas, eliminando il cronico problema della bassa tensione che impedisce il normale funzionamento degli impianti domestici.

4. Di presentare a questa Amministrazione, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla notifica della presente ordinanza, una dettagliata relazione tecnica che indichi: – le cause tecniche di ogni interruzione verificatasi negli ultimi sette mesi; – le cause del cronico problema di bassa tensione nella frazione di Rio Murtas; – il piano straordinario di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture di rete, con cronoprogramma degli interventi e costi previsti; – lo stato di manutenzione e vetustà delle cabine, dei trasformatori e di ogni altra infrastruttura di rete nel territorio comunale.