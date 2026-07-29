Mondiale OpenSkiff, prima giornata di Gold Fleet Under 17: a Calasetta i leader allungano

Prosegue a pieno ritmo il Campionato del Mondo OpenSkiff 2026, organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione Sulcis nelle acque di Calasetta, in Sardegna. Anche la terza giornata ha permesso di completare tre regate, portando a nove il numero delle prove disputate e facendo entrare in classifica il secondo scarto. Dopo il maestrale dei primi due giorni, il vento è arrivato da sud ovest, con un’intensità media tra 7 e 10 nodi. Condizioni più leggere che hanno offerto nuove opportunità ai timonieri meno pesanti e agli specialisti delle brezze meno sostenute. Sempre spettacolare la presenza dei 166 concorrenti in acqua. Per gli Under 17 è iniziata la fase finale, con la flotta divisa tra Gold e Silver. Nella Gold Fleet partenze, incroci e passaggi alle boe sono diventati più serrati, con la migliore metà della classifica impegnata nel confronto diretto.

Continua la serie perfetta dell’ucraino Sviatoslav Yasnolobov, atleta del Club Nautico Rimini, che ha conquistato altre tre vittorie e resta imbattuto dopo nove regate. Il suo vantaggio è ora di 16 punti sul secondo di categoria. Seconda overall e prima femminile rimane Aurora Milanese del Circolo Vela Arco. Aurora Milanese però ha già utilizzato i due scarti per due squalifiche e quindi non potrà permettersi altri risultati pesanti, sa vorrà puntare al titolo. Grande giornata per Fabio Serra della Lega Navale Italiana Sezione Sulcis, autore di tre secondi posti consecutivi. Il portacolori del club organizzatore sale al terzo posto maschile, a sei punti da Pilia e con otto lunghezze di vantaggio su Leonardo Vicari del Circolo Vela Arco. Tra le ragazze, Aurora Milanese precede di 21 punti la francese Clara Zunquin, settima assoluta. Sale al terzo posto femminile Elena Telisca della Lega Navale Italiana Sezione Sulcis, che dopo un decimo ha centrato due terzi posti. La polacca Paulina Szczepa segue a quattro punti, mantenendo aperta la sfida per il podio.

Tra gli Under 13 maschili l’ungherese Barnabas Karolyi Tertak, da poco trasferitosi in Italia e tesserato per il Circolo Vela Arco, porta a cinque il numero delle vittorie parziali e sale a 29 punti di vantaggio sul primo inseguitore. Secondo rimane Gabriele Lizzulli del Circolo Nautico e della Vela Argentario, con tre punti di margine sull’ungherese Zsigmond Endre Tosoky. A sole tre lunghezze segue l’australiano Owen Harris, quarto e terzo nell’ultima prova. La classifica femminile resta guidata da Anna Ruggiero del Circolo Nautico Posillipo, nonostante una giornata difficile chiusa con i parziali 38, 31 e 16. La polacca Roza Kowalik è seconda a 13 punti di distacco, mentre la giapponese Haru Kuwata, in evidenza con un quinto e un nono nelle prime due regate, sale al terzo posto femminile. Cecilia Parise della Lega Navale Italiana Sezione Sulcis scivola in quarta posizione, ma rimane a sei punti dal podio.

Con nove prove completate e due scarti applicati, il Mondiale entra ora nelle ultime due giornate decisive. Le condizioni incontrate finora hanno confermato la versatilità del campo di regata di Calasetta, permettendo a timonieri con caratteristiche differenti di esprimersi. Anche domani partenza ore 12.00 con condizioni meteo che dovrebbero essere simili a quelle di oggi.

Il Campionato del Mondo OpenSkiff 2026 è organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione Sulcis, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Classe Italiana OpenSkiff e l’International Open Skiff Class Association, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del comune di Calasetta.