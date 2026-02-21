FIOM-FSM-UILM: 2.500 lavoratrici e lavoratori metalmeccanici approvano la piattaforma contrattuale.

È stato un intenso mese di assemblee tenute da nord a sud della Sardegna, in tutti i poli industriali dell’isola, nelle officine, tra i lavoratori diretti ed il mondo degli appalti, dove i metalmeccanici con il contratto di Federmeccanica, hanno espresso il proprio parere sulla piattaforma, proposta dalle organizzazionI sindacali di FIOM, FIM e UILM. Il risultato è stato inequivocabile: degli oltre 2500 lavoratrici e lavoratori raggiunti, oltre il 98% dei votanti ha espresso parere positivo. I luoghi di lavoro in cui si sono tenute le assemblee, hanno espresso soddisfazione per le proposte contenute nel CCNL, in particolare per il mantenimento della clausola di salvaguardia che come registrato nel precedente contratto, ha permesso di contenere l’inflazione reale e il rischio di perdita del potere di acquisto; soddisfazione ribadita anche per quanto concerne la parte normativa. Forti preoccupazioni sono emerse per il futuro industriale dell’isola, che così come avviene nel resto d’Italia, in particolare nel meridione del Paese, vede aumentare la precarietà e il ricorso agli ammortizzatori sociali. È soprattutto in considerazione delle crisi esistenti, tra i dipendenti degli appalti di Porto Torres, della Nobento, della Bekaert, dell’intero polo industriale di Portovesme, dei tanti in cassa integrazione che hanno comunque voluto esprimere il loro assenso, che le OO.S.S. di FIOM, FSM e UILM, esprimono soddisfazione. Ringraziano le delegate e i delegati che unitamente alle lavoratrici ed i lavoratori, nonostante lo stato di crisi, hanno permesso il raggiungimento dell’attuale risultato. Una partecipazione e un risultato forte, non scontato, che impegna le strutture sindacali a tutti i livelli verso la ricerca di un importante lavoro unitario, con l’unico obiettivo di rilanciare l’industria, al più presto. Segreterie

FIOM-FSM-UILM Sardegna