E’ stata presentata stamane, nella sala riunioni del Centro direzionale di via Isonzo, la Carta dei servizi del comune di Iglesias. Alla presentazione erano presenti il sindaco Mauro Usai, alcuni assessori e consiglieri e i dirigenti dei vari settori dell’Ente. Il sindaco Mauro Usai ha sottolineato l’importanza del documento, frutto di un lungo e articolato lavoro svolto da tutta la struttura comunale, sia la parte amministrativa sia quella del personale. Dopo l’intervento del sindaco, si sono susseguiti quelli di alcuni dirigenti e dell’assessora delle Politiche sociali e dell’Inclusione sociale Angela Scarpa, che si sono soffermati sui contenuti di alcuni servizi.

«La Carta dei Servizi – si legge nella presentazione – è il documento con il quale l’Ente assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione, gli standard qualitativi e informa l’utente sulle modalità di tutela previste. L’Istituto garantisce agli utenti la possibilità di accedere alle proprie strutture territoriali. Tali accessi possono avvenire liberamente oppure previo appuntamento, qualora sussistano specifiche esigenze.»

«Contestualmente, l’Istituto promuove attivamente l’utilizzo dei servizi digitali, resi disponibili in modalità virtuale attraverso il portale istituzionale, al fine di favorire modalità di fruizione più agevoli ed efficienti – si legge ancora nella presentazione -. L’introduzione della Carta dei servizi come strumento di tutela per i cittadini si ha con la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici.»

Con le Carte dei Servizi, la città di Iglesias s’impegna a fornire un servizio di qualità, rispondente ai principi cui deve essere uniformata l’erogazione dei servizi pubblici e a renderlo sempre più adeguato alle esigenze della comunità locale. Con questo strumento, la città di Iglesias, i cittadini, le imprese e gli altri soggetti interessati, verificano il reciproco rispetto degli impegni assunti, esigendone l’osservanza. Se la comunità locale, cittadini ed imprese, riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nelle presenti Carte dei servizi comunali, possono tutelare i loro diritti con un reclamo, che deve essere presentato secondo le istruzioni di riportate nel documento. Ogni reclamo, contributo o suggerimento migliorativo delle Carte dei servizi sarà oggetto di attenta analisi da parte dei dirigenti comunali, per cui è possibile inviare eventuali comunicazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sede Centro Direzionale – Via Isonzo, n. 7 – piano terra – Iglesias (SU) – mail: urp@comune.iglesias.ca.it – PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it

La Carta dei Servizi è suddivisa nei seguenti settori:

Settore I – Amministrativo contabile

Settore II – Servizi socio assistenziali

Settore IV – Tecnico manutentivo

Settore V – Patrimonio – Provveditorato

Settore VI – Polizia municipale.