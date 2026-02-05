6 February, 2026
Cronaca

Scontro tra due auto sulla SP 86, in territorio di Villamassargia, sul posto i vigili del fuoco di Iglesias

Questo pomeriggio, intorno alle ore 17.00, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta sulla SP 86, in territorio di Villamassargia, dove per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente due auto.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto, ha messo in sicurezza l’area ed ha estratto dalle lamiere i due conducenti delle auto, e li ha affidati alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, per quanto di loro competenza.

Il 19 gennaio l'asse
E' stata presentata

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

