6 February, 2026
Venerdì 6 febbraio, al Centro Direzionale del comune di Iglesias, verrà presentato il Master universitario di II livello in “Progettazione per la transizione sostenibile dei territori post-industriali”

Venerdì 6 febbraio, dalle ore 9.00, presso il Centro Direzionale del comune di Iglesias (via Isonzo), verrà presentato il Master universitario di II livello in “Progettazione per la transizione sostenibile dei territori post-industriali”, a cura dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il Consorzio AUSI.

Il Master integrerà ambiti di ingegneria delle materie prime, di recupero ambientale e di progettazione del territorio.
Il percorso formerà figure con competenze nell’analisi, progettazione, e gestione di progetti, in interventi e investimenti di valorizzazione delle materie prime e seconde, nel recupero ambientale e nella rigenerazione del territorio, con approcci progettuali paesaggistico-ambientali.
L’enfasi verrà posta su progetti relativi ai territori post-industriali, in riferimento alle condizioni in cui essi si trovano a seguito dell’attività industriale pregressa, con particolare riferimento alle aree interessate in passato da attività minerarie e metallurgiche e ai residui inquinanti che esse hanno prodotto, come nel caso del territorio del Sulcis Iglesiente.

Il master è destinato a studenti con laurea magistrale in Ingegneria, Scienze e Architettura e Pianificazione.
E’ possibile presentare domanda di iscrizione entro le ore 12.00 di lunedì 16 febbraio 2026, attraverso il portale: https://unitelsardegna.it/masterpts/

