La ricercatrice Fenicia Cossu vincitrice di una borsa Marie Curie

Fenicia Cossu, ricercatrice dell’Università degli Studi di Cagliari e co-fondatrice di Next Generation Economics Insights (NGEi), spinoff accademico dell’Ateneo, ha ottenuto una Marie Skłodowska-Curie Global Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF), il programma di punta dell’Unione Europea per il finanziamento della ricerca postdottorale.

Il suo progetto, AUTON (Automation and Occupational Network) ha ottenuto un punteggio di 98 su 100 e sarà finanziato per tre anni: i primi due presso la Monash University di Melbourne, in Australia e il terzo in rientro all’Università di Cagliari.

AUTON analizza gli effetti di automazione, robotica e intelligenza artificiale sul mercato del lavoro attraverso la costruzione di un network occupazionale: una rete che rappresenta le interdipendenze tra diverse professioni. Obiettivo: capire come le trasformazioni cambino le professioni, i salari e le opportunità occupazionali e in che modo l’innovazione tecnologica si diffonda tra diversi settori e influenzi l’intero sistema economico. I risultati del progetto potranno aiutare a individuare in anticipo i lavori e le competenze più esposti al cambiamento, offrendo strumenti utili per progettare politiche di formazione e riqualificazione dei lavoratori.

Fenicia Cossu ha compiuto l’intero percorso universitario all’Università di Cagliari, dove ha conseguito la laurea triennale, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca in Scienze Economiche, ottenuto nel 2024 con valutazione eccellente. La tesi di dottorato ha anticipato i temi di AUTON, analizzando il rapporto tra automazione, disoccupazione tecnologica e riallocazione dei lavoratori. Dopo il dottorato ha proseguito la ricerca all’Ateneo con un assegno biennale, approfondendo temi di macroeconomia, cambiamento strutturale e implicazioni dell’automazione nel mercato del lavoro.

Nel corso della sua formazione ha partecipato a conferenze internazionali e svolto periodi di ricerca all’estero, presso la Washington University di St. Louis e la Monash University di Melbourne.