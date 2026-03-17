18 March, 2026
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Sanità

Si è concluso con 30 idonei il Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori generali degli Enti del SSR

Il direttore della SC Formazione accreditamento ECM, dott.ssa Daniela Bucci, ha firmato la determinazione dirigenziale che attesta il superamento dell’esame finale del Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori generali degli Enti del SSR sostenuto dei partecipanti risultati idonei.

Gli idonei che hanno frequentato il Corso della durata di 200 ore tenutosi dal 7 ottobre 2025 al 5 marzo 2026, hanno superato l’esame di valutazione finale:

1 Altana Mario Giovanni – idoneo

2 Baccoli Alessandro – idoneo

3 Biagini Marco – idoneo

4 Boi Barbara – idoneo

5 Borelli Gianluca – idoneo

6 Cocco Cristian – idoneo

7 Cossu Antonello – idoneo

8 Cuccuru Antonello – idoneo

9 Galisai Marco – idoneo

10 Manca Roberto Gino – idoneo

11 Manutza Roberta – idoneo

12 Marcia Stefano – idoneo

13 Marinelli Cristiana – idoneo

14 Mereu Eugenio – idoneo

15 Muscas Rosalba – idoneo

16 Negri Annarosa – idoneo

17 Oppo Massimiliano – idoneo

18 Paffi Peppino – idoneo

19 Passetti Tiziana – idoneo

20 Pau Maria Milena – idoneo

21 Pelagatti Carlo Loris – idoneo

22 Pillai Federica – idoneo

23 Pinna Raimondo – idoneo

24 Piras Stefano – idoneo

25 Podda Antonello – idoneo

26 Riu Cristian Filippo – idoneo

27 Sau Stefano – idoneo

28 Serra Paolo – idoneo

29 Tucconi Alessandro – idoneo

30 Urrai Lorena Paola I- idoneo.

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