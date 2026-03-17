Si è concluso con 30 idonei il Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori generali degli Enti del SSR
Il direttore della SC Formazione accreditamento ECM, dott.ssa Daniela Bucci, ha firmato la determinazione dirigenziale che attesta il superamento dell’esame finale del Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori generali degli Enti del SSR sostenuto dei partecipanti risultati idonei.
Gli idonei che hanno frequentato il Corso della durata di 200 ore tenutosi dal 7 ottobre 2025 al 5 marzo 2026, hanno superato l’esame di valutazione finale:
1 Altana Mario Giovanni – idoneo
2 Baccoli Alessandro – idoneo
3 Biagini Marco – idoneo
4 Boi Barbara – idoneo
5 Borelli Gianluca – idoneo
6 Cocco Cristian – idoneo
7 Cossu Antonello – idoneo
8 Cuccuru Antonello – idoneo
9 Galisai Marco – idoneo
10 Manca Roberto Gino – idoneo
11 Manutza Roberta – idoneo
12 Marcia Stefano – idoneo
13 Marinelli Cristiana – idoneo
14 Mereu Eugenio – idoneo
15 Muscas Rosalba – idoneo
16 Negri Annarosa – idoneo
17 Oppo Massimiliano – idoneo
18 Paffi Peppino – idoneo
19 Passetti Tiziana – idoneo
20 Pau Maria Milena – idoneo
21 Pelagatti Carlo Loris – idoneo
22 Pillai Federica – idoneo
23 Pinna Raimondo – idoneo
24 Piras Stefano – idoneo
25 Podda Antonello – idoneo
26 Riu Cristian Filippo – idoneo
27 Sau Stefano – idoneo
28 Serra Paolo – idoneo
29 Tucconi Alessandro – idoneo
30 Urrai Lorena Paola I- idoneo.
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