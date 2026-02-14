Alessandro Pilurzu (PD): «Schiaffo al Sulcis Iglesiente. Il Governo condanna 350 lavoratori all’incertezza sociale»

La decisione del Governo nazionale di non rifinanziare la mobilità in deroga nella Legge di Bilancio 2026 è un atto irresponsabile che condanna alla povertà e all’incertezza previdenziale chi attende da anni il rilancio industriale. Una doccia fredda che rischia di trasformarsi in macelleria sociale per centinaia di lavoratori del Sulcis Iglesiente e di tutta la Sardegna.

«In questo modo vengono meno non soltanto gli ammortizzatori sociali, un assegno già di per sé esiguo ma vitale per chi non ha altro reddito – spiega l’on. Alessandro Pilurzu – il vero dramma è che la mobilità in deroga garantisce la copertura figurativa dei contributi pensionistici, senza questo scudo creiamo nuovi esodati: ci sono lavoratori a cui manca un mese, o pochi mesi, per raggiungere la pensione e che ora si trovano nel limbo, senza stipendio e senza la possibilità di maturare il diritto all’uscita dal lavoro. È una beffa atroce.»

L’impatto della misura è devastante per le Aree di Crisi Complessa, secondo le stime, sono coinvolti circa 350 lavoratori nel bacino del Sulcis Iglesiente (in particolare ex indotto Alcoa e Eurallumina).