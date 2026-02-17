FIOM, FSM, UILM e CUB: «Presentato l’emendamento da noi richiesto per ottenere il ripristino della mobilità, la mobilitazione paga»

«E’ stato presentato oggi l’emendamento al Milleproproghe da noi richiesto per ottenere il ripristino della mobilità, segnale evidente che la mobilitazione paga.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB.

«Tuttavia noi dobbiamo assolutamente rivendicare quanto dichiarato l’altro giorno ai cancelli davanti alla fabbrica – aggiungono le segreterie sindacali -. Oltre a essere ripristinato immediatamente lo strumento della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa, chiediamo l’immediato pagamento dell’integrativo da parte della Regione. Allo stesso tempo, deve emergere che i lavoratori non vogliono vivere una condizione di precarietà permanente per cui si chiede con forza che ci sia la convocazione al MIMIT, per andare in discontinuità con l’attuale proprietà. Per queste ragioni ribadiamo che è fondamentale partecipare all’iniziativa di domani che partirà dalle 9.00 da Villamassargia, con direzione Cagliari, viale Trento, presidenza della Regione dove alle 10.00 saremo ricevuti dalla presidente, dalla assessore dell’industria, dall’assessore del Lavoro, dall’assessore all’ambiente – concludono le segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB -. Ci raccomandiamo la massima partecipazione.»