17 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeEconomiaSviluppoIl 2 marzo l’Unione dei Comuni del Sulcis presenterà a Santadi il progetto “Sboccia un fiore nel Sulcis”
Sviluppo

Il 2 marzo l’Unione dei Comuni del Sulcis presenterà a Santadi il progetto “Sboccia un fiore nel Sulcis”

0
209Views

Il 2 marzo l’Unione dei Comuni del Sulcis presenterà nel corso di una conferenza stampa convocata nell’aula consiliare del comune di Santadi il progetto “Sboccia un fiore nel Sulcis”, finalizzato alla valorizzazione territoriale. L’iniziativa nasce nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie per il tramite della Regione Autonoma della Sardegna, con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra i Comuni di Santadi, Nuxis, Tratalias, Villaperuccio e Perdaxius. Un percorso condiviso che punta a mettere in relazione manifestazioni, feste tradizionali, eventi e territorio, rafforzandone visibilità, organizzazione e identità.
“Sboccia un fiore nel Sulcis” è l’immagine scelta per raccontare la nascita di questa rete: un simbolo che richiama il territorio, le sue radici e la volontà di far crescere una collaborazione concreta tra Comuni montani uniti da una visione comune di promozione e sviluppo.
Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati:
* il logo ufficiale del progetto e il suo significato simbolico
* gli obiettivi strategici dell’iniziativa
* il calendario degli eventi previsti nei diversi Comuni
* le azioni di comunicazione e promozione territoriale che accompagneranno il progetto
L’incontro rappresenterà un momento di condivisione e confronto, volto a presentare non soltanto un programma di appuntamenti, ma una nuova modalità di collaborazione istituzionale, pensata per valorizzare in modo coordinato il patrimonio culturale, identitario e paesaggistico del Sulcis interno.
La presenza della stampa, degli operatori culturali, delle associazioni e di tutti i cittadini interessati sarà particolarmente significativa per dare avvio a questo percorso con uno spirito di partecipazione e comunità.
L’Unione dei Comuni del Sulcis invita pertanto a prendere parte alla conferenza stampa del 2 marzo, per conoscere da vicino il progetto, le sue finalità e le opportunità che offrirà al territorio nei prossimi mesi.

FOLLOW US ON:
FIOM, FSM, UILM e CU
Crisi industriale, i

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sviluppo
Ferrovia storica del
Sviluppo
Francesco Giganti (B
Sviluppo
“Sulcis Rigene
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY