Il 2 marzo l’Unione dei Comuni del Sulcis presenterà a Santadi il progetto “Sboccia un fiore nel Sulcis”

Il 2 marzo l’Unione dei Comuni del Sulcis presenterà nel corso di una conferenza stampa convocata nell’aula consiliare del comune di Santadi il progetto “Sboccia un fiore nel Sulcis”, finalizzato alla valorizzazione territoriale. L’iniziativa nasce nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie per il tramite della Regione Autonoma della Sardegna, con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra i Comuni di Santadi, Nuxis, Tratalias, Villaperuccio e Perdaxius. Un percorso condiviso che punta a mettere in relazione manifestazioni, feste tradizionali, eventi e territorio, rafforzandone visibilità, organizzazione e identità.

“Sboccia un fiore nel Sulcis” è l’immagine scelta per raccontare la nascita di questa rete: un simbolo che richiama il territorio, le sue radici e la volontà di far crescere una collaborazione concreta tra Comuni montani uniti da una visione comune di promozione e sviluppo.

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati:

* il logo ufficiale del progetto e il suo significato simbolico

* gli obiettivi strategici dell’iniziativa

* il calendario degli eventi previsti nei diversi Comuni

* le azioni di comunicazione e promozione territoriale che accompagneranno il progetto

L’incontro rappresenterà un momento di condivisione e confronto, volto a presentare non soltanto un programma di appuntamenti, ma una nuova modalità di collaborazione istituzionale, pensata per valorizzare in modo coordinato il patrimonio culturale, identitario e paesaggistico del Sulcis interno.

La presenza della stampa, degli operatori culturali, delle associazioni e di tutti i cittadini interessati sarà particolarmente significativa per dare avvio a questo percorso con uno spirito di partecipazione e comunità.

L’Unione dei Comuni del Sulcis invita pertanto a prendere parte alla conferenza stampa del 2 marzo, per conoscere da vicino il progetto, le sue finalità e le opportunità che offrirà al territorio nei prossimi mesi.