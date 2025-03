Il comune di Masainas è stato reinserito nell’elenco dei Comuni svantaggiati per i finanziamenti agricoli. L’ex sindaco Ivo Melis: «Ripristinata un’ingiustizia».

Dopo l’intervento dell’assessore regionale dell’Agricoltura Gianfranco Satta, il Comitato di Sorveglianza per l’attuazione del PSR ha modificato l’elenco dei cosiddetti “comuni svantaggiati”, destinatari di maggiori percentuali di finanziamenti nelle misure di sostegno all’agricoltura. L’elenco, infatti, è stato implementato con l’aggiunta e reintroduzione di quindici Comuni sardi.

Masainas rientra, quindi, a pieno titolo tra i Comuni che beneficeranno di un incremento nei contributi a fondo perduto destinati all’agricoltura. Il contributo per le imprese agricole passa dal 40% al 60%, e arriva al 70% per i giovani agricoltori.

La vicenda era iniziata nel maggio 2020, quando scorrendo l’elenco dei Comuni destinatari delle indennità previste dal bando regionale “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”, destinate a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l’ex sindaco Ivo Melis, scoprì che il comune di Masainas non era più compreso tra le zone svantaggiate della Sardegna e che ai successivi bandi la percentuale di contribuzione sarebbe, pertanto, scesa al 40%. Insieme a Masainas, i neo esclusi erano Assemini, Badesi, Girasole, Olmedo e Ortacesus che persero il diritto di accesso ai benefici per la compensazione degli svantaggi, con una penalizzazione del 30% nell’accesso agli aiuti per gli investimenti. Tempestive le note all’ex presidente della Giunta e alle sue assessore nel corso del 2020 e del 2021, purtroppo senza alcun riscontro.

«Oggi – comunica l’ex sindaco Ivo Melis – viene finalmente ripristinata un’ingiustizia, che vedeva, nel territorio, solo il comune di Masainas, destinatario di una rilevante decurtazione delle percentuali di contributi all’agricoltura. Ringrazio l’assessore Gianfranco Satta per la sensibilità dimostrata e per il grande lavoro fatto.»