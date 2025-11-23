Interrogazione dei quattro consiglieri di minoranza al Sindaco e alla Giunta comunale di Masainas sulla salvaguardia dell’albero monumentale

I quattro consiglieri di minoranza, Ivo Melis, Anns Silvia Todde, Alice Pisano e Lucia Lobina, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Gian Luca Pittoni e alla Giunta comunale di Masainas, sulla salvaguardia dell’albero monumentale d’Italia “Sa Matta ‘e sa Cruxi”, crollato lo scorso 6 settembre.

I quattro consiglieri chiedono di sapere come mai dal 24 novembre 2021 al 25 settembre 2024 non è stato effettuato nessun intervento per la salvaguardia dell’albero monumentale? Perché, nonostante la relazione dell’agronomo prescriva una serie di azioni per ridurre il rischio di cedimenti e crolli dell’albero, indicando di intervenire in tempi certi e con premura e urgenza, non viene fatto niente di quanto prescritto? Perché non viene presa nessuna iniziativa per evitare il cedimento delle branche, contestualmente all’ordinanza del 16 luglio 2025?

Ivo Melis, Anna Silvia Todde, Alice Pisano e Lucia Lobina, infine, chiedono una risposta scritta all’interrogazione.