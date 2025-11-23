24 November, 2025
Lavoro

Sono stati rinnovati gli ogani del Consiglio direttivo della Federazione dei Circoli Sardi in Argentina

Si è concluso a La Plata il Congresso della Federazione dei Circoli Sardi in Argentina, che ha proceduto al rinnovo degli Organi del Consiglio Direttivo, una due giorni di lavori che ha visto la partecipazione dell’assessora del Lavoro Desirè Manca.

L’assemblea ha confermato Margarita Tavera alla Presidenza ed eletto María Victoria Llantada Signorini di La Plata alla vicepresidenza.

Nel corso della sessione conclusiva, l’assessora del Lavoro della Regione Sardegna, Desiré Manca, ha proclamato gli eletti, ribadendo il sostegno dell’Amministrazione regionale alle comunità sarde all’estero.

«Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai nuovi organi della Federazione – ha dichiarato – e confermo la piena vicinanza della Regione Sardegna. Le idee e i progetti emersi nel corso del congresso saranno valutati e sviluppati con la massima attenzione, nella consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dai Circoli nella promozione della cultura e dell’identità sarda nel mondo.»

 

