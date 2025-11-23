Le iniziative organizzate da Sinistra Futura a Carbonia per la giornata del 25 novembre

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, Sinistra Futura Carbonia ha promosso una diffusa azione di sensibilizzazione nelle circoscrizioni e nelle periferie della città, a completamento e sostegno delle altre iniziative cittadine dedicate al 25 novembre.

In diversi quartieri verranno collocate coccarde rosse riportanti il nome di donne della nostra regione vittime di femminicidio, insieme a una frase contro la violenza sulle donne e al numero verde del Centro Antiviolenza cittadino.

Un gesto semplice, ma profondamente simbolico, pensato per portare la riflessione su questo drammatico fenomeno nelle strade, nelle piazze e davanti alle case di tutti, perché la violenza di genere non è un fatto privato: è una ferita che coinvolge e responsabilizza l’intera comunità.

Le coccarde diventano così presenza, memoria e impegno condiviso.

Contestualmente, verrà proposta l’installazione di una panchina rossa in ogni quartiere periferico, per lasciare un segno permanente di ricordo e consapevolezza: un invito continuo a non voltarsi dall’altra parte.

Ricordare, vedere, agire: contro la violenza sulle donne, ogni giorno.