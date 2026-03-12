Ivo Melis: «L’albero secolare, simbolo di Masainas, insignito nel 2017 del titolo di albero monumentale, si poteva salvare»

Il 6 settembre 2025 il nostro grande olivastro è caduto: l’albero secolare, simbolo di Masainas, insignito nel 2017 del titolo di albero monumentale. Ma la domanda è: si poteva salvare?

In paese le voci predominanti erano: 1. Non si può toccare perché l’hanno voluto inserire negli alberi monumentali 2. Il Comune non poteva fare nulla perché la forestale non vuole 3. Per qualsiasi azione serviva l’autorizzazione.

In questi mesi, silenziosamente ma ufficialmente, il nostro gruppo consiliare ha agito: abbiamo fatto 2 accessi agli atti per capire se dal 2021 al 2025 fossero stati fatti “ufficialmente” tutti i passaggi di monitoraggio, richiesta e sfoltitura.

V olevamo capire se dalle relazioni del consulente, il dottore agrario incaricato dal Comune, si evidenziassero dei pericoli.

Volevamo capire se fossero presenti “atti formali” inviati agli enti competenti di richieste di autorizzazione o di intervento.

E, soprattutto, volevamo capire se l’amministrazione comunale era a conoscenza del contenuto del decreto interministeriale del 23/10/2014 e soprattutto della circolare 461 del 5/3/2020 del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Cosa c’è scritto nel decreto e nella circolare?

«…nel caso in cui, a seguito di tempestiva verifica da parte dell’amministrazione Comunale, si rilevi un reale imminente pericolo che minacci la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Sindaco, ai sensi dell’art. 54 c. 4 del T.U.E.L., adotta, con atto motivato, una In conclusione, dalla combinazione dei dispositivi contenuti nel decreto e nella circolare si evince che l’amministrazione comunale in carica “aveva piena facoltà di agire, senza preventiva autorizzazione”, dandone comunicazione ex post agli enti di competenza.

Era evidente che il pericolo di crollo era ben conosciuto e visibile, certificato dall’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente del 16 luglio 2025, allo scopo di preservare l’incolumità pubblica: la stessa motivazione avrebbe totalmente giustificato l’intervento urgente e indifferibile “senza preventiva autorizzazione” come indicato nella circolare 461.