La sala conferenze della Biblioteca Comunale di Carbonia, lunedì 16 marzo, ospiterà una conferenza del dottor Andrea Ferrero Sette, sul tema “I 1.000 colori di Andrea Ferrero Sette”.

La sala conferenze della Biblioteca Comunale “Pietro Doneddu” di viale Arsia, a Carbonia, ospiterà lunedì 16 marzo, alle 16.30, una conferenza del dottor Andrea Ferrero Sette, sul tema “I 1.000 colori di Andrea Ferrero Sette”.

Laureato in Economia presso l’Università di Cagliari, attualmente lavora in un centro di ricerca dell’area vasta di Cagliari. A 39 anni diventa cieco totale per una malattia degenerativa progressiva ed incurabile alla Retina. E’ un artista non vedente ma utilizza le tecniche della pittura per trasmettere i ricordi visivi, le atmosfere vissute, le sensazioni e stati d’animo che condivide con gli altri attraverso le sue opere. Comincia a dipingere con l’assistenza e la collaborazione di altri artisti. La sua ispirazione è il mare, i campi di grano, i paesaggi urbani, il vento e l’acqua. Partecipa e presenta le sue opere a convegni e manifestazioni. Nel 2019 la sua prima mostra personale dal titolo “Sogno ergo sum” il sogno onirico di Andrea Ferrero Sette. La sua passione x l’arte lo porta a modellare l’argilla e in pochi anni riesce ad esporre le sue opere in diversi paesi della Sardegna fino all’ultima mostra del 2025 presso l’hotel Italia, a Cagliari, dal titolo “Manipolazioni Tattili”.

La conferenza rientra nel programma di Unisulky, Università Popolare del Sulcis.