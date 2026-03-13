Il Campionato Nazionale Slalom fa tappa in Sardegna con lo Slalom Guspini-Arbus in programma il 16 e 17 maggio

Un importante riconoscimento per la qualità della gara e l’organizzazione dell’Arbus Pro Motor’s. La 15ª edizione dello Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio Pani, in programma il 16 e 17 maggio, sarà valida per il Campionato Nazionale Slalom.

La gara, che ha come Ente di appartenenza l’Automobile Club Cagliari, oltre ad essere valida come seconda prova del Campionato Nazionale Slalom (coeff. 1,5), sarà valida, come lo scorso anno, per il Trofeo d’Italia Nord (la prima delle sette prove), per la Coppa Zona 2 (Sardegna e Toscana, la prima delle cinque prove) e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom (coeff. 1,75, seconda delle otto prove in programma).

Con questa importante titolazione, sulla Strada Statale 126 Guspini-Arbus, si prevede l’arrivo dei migliori piloti della specialità. «Siamo orgogliosi che, per la quindicesima edizione, la Guspini-Arbus sarà valida per il Campionato Nazionale Slalom – ha detto Amerigo Vacca, presidente dell’Associazione Arbus Pro Motor’s – questo riconoscimento è un premio all’impegno organizzativo e alla qualità della nostra manifestazione. Anche lo Slalom Città di Loceri, organizzato dagli amici dell’Ogliastra Racing, farà parte della serie nazionale. Ringraziamo gli amici dell’associazione presieduta da Fabrizio Seoni per il supporto e ci congratuliamo per la conferma del titolo della loro gara. A questo proposito, stiamo preparando delle agevolazioni per i piloti che parteciperanno a entrambe le gare valide per il Campionato Nazionale Slalom, che si svolgeranno nell’Isola: lo Slalom Guspini-Arbus il 16 e 17 maggio e lo Slalom Città di Loceri il 30 e 31 maggio. Con la collaborazione e la condivisione di obiettivi, come in questa occasione, possiamo raggiungere traguardi significativi, a beneficio del nostro territorio e di tutta la Sardegna. Esprimiamo la nostra gratitudine alle Istituzioni, agli Enti, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che, in vari modi, contribuiscono con dedizione e passione alla realizzazione di questo evento sportivo, dimostrando che la sinergia e la collaborazione possono portare a risultati costanti e significativi.»

L’evento è realizzato con il patrocinio del comune di Arbus, del comune di Guspini e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Coldiretti Cagliari, ACI Sport, Automobile Club Cagliari, ACI Sport Delegazione Sardegna, e con la collaborazione dell’associazione Ogliastra Racing.

Il podio dell’edizione 2025 dello Slalom Guspini-Arbus è stato occupato nell’ordine da Roberto Idili su prototipo Idili, Alberto Manca al volante di una Gloria, e Raffaele Giorico su Gloria.

Calendario Campionato Nazionale Slalom 2026: 25-26 aprile: 10° Slalom di Gambarie (Calabria); 16-17 maggio: 15° Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio Pani (Sardegna); 30-31 maggio: 9° Slalom Città di Loceri, Memorial Silverio Demurtas (Sardegna); 13-14 giugno: 31° Slalom Rocca di Novara (Sicilia); 8-9 agosto: 22° Slalom Città di Santopadre (Lazio); 19-20 settembre: 18° Slalom Città di Avola (Sicilia); 10-11 ottobre: 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina (Sicilia); 31 ottobre-1 novembre: 12° Slalom Trofeo Selva di Fasano (Puglia).

ALBO D’ORO SLALOM GUSPINI-ARBUS

1ª edizione (2001): 1° Arresta Girolamo (Gmg Alfa Romeo), 2° Sechi Ignazio (Osella Pa9 Bmw), 3° Mezzasalma Giovanni (Lancia Delta S4).

2ª edizione (2002): 1° Mulas Giovanni (Renault 5 GT Turbo), 2° Bitti Giovanni (Ford Escort RS Cw), 3° Porcu Roberto (Lancia Delta S4).

3ª edizione (2003): 1° Boggiano Marco (Erberth R3), 2° Arresta Girolamo (Gmc Alfa Romeo), 3° Sechi Ignazio (Osella Pa9 Bmw).

4ª edizione (2004): 1° Arresta Girolamo (Gmc Alfa Romeo), 2° Da Rios Antonio (Lancia Delta S4), 3° Cuccheddu Giovanni (Osella Pa9).

5ª edizione (2005): 1° Marrone Francesco (Osella Pa9), 2° Catgiu Franco (Fiat 126 Denanni), 3° Sechi Ignazio (Osella Pa9).

6ª edizione (2006): 1° Vinaccia Luigi (Osella Pa9), 2° Emanuele Fabio (Osella Pa9), 3° Sambuco Luigi (Osella Pa9).

7ª edizione (2007): 1° Emanuele Fabio (Osella Pa9), 2° Vinaccia Luigi (Osella Pa9), 3° Langellotto Salvatore (Osella Pa21).

8ª edizione (2008): 1° Vinaccia Luigi (Osella Pa9), 2° Emanuele Fabio (Osella Pa9), 3° Marrone Francesco (Osella Pa9).

9ª edizione (2009): 1° Marrone Francesco (Osella Pa9), 2° Canu Marco (Osella Pa9), 3° Vacca Roberto (Bmw M3).

10ª edizione (2021): 1° Carta Enea (Formula Gloria), 2° Angioj Fabio (Radical Motorsport), 3° Marcello Pier Raffaele (Formula Gloria).

11ª edizione (2022): 1° Carta Enea (Radical Prosport), 2° Piu Enrico (Formula Gloria), 3° Marcello Pier Raffaele (Formula Gloria).

12ª edizione (2023): 1° Carta Enea (Radical Prosport), 2° Cannoni Giovanni (Elia Avrio), 3° Gessa Marino (Skoda Fabia Evo).

13ª edizione (2024): 1° Acquas Andrea (Prosport Suzuki), 2° Marrone Francesco (Osella Pa9), 3° Niolu Lussorio (Prosport Suzuki).

14ª edizione (2025): 1° Idili Roberto (Idili), 2° Manca Alberto (Gloria), 3° Giorico Raffaele (Gloria).