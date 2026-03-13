14 March, 2026
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Giornata del Fiocchetto Lilla: visite e screening gratuiti nel Sulcis Iglesiente

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, la ASL Sulcis Iglesiente promuove una giornata di prevenzione con visite e screening gratuiti aperti alla popolazione.
Gli appuntamenti sono in programma lunedì 16 marzo in due sedi del territorio. A Carbonia le attività – rivolte agli adulti – si svolgeranno al Centro di Salute Mentale c/o l’ospedale Sirai, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. A Iglesias gli screening – dedicati ai minori – saranno effettuati presso la Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Santa Barbara, dalle 10.00 alle 13.00.
L’accesso è libero, gratuito e non è richiesta prenotazione. Durante la giornata sarà possibile effettuare uno screening e ricevere informazioni e supporto da parte di un’équipe multidisciplinare specializzata nei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
L’iniziativa rappresenta un momento di informazione e sensibilizzazione su patologie sempre più diffuse, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e l’accesso ai percorsi di cura.
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