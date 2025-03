Alessandra Todde ed Emanuele Cani: «Arera boccia il metanodotto, non l’utilizzo dei rigassificatori»

«Non c’è nessun ‘Piano Todde’ da bocciare. Quella che viene bocciata da Arera, e senza appello, è la dorsale del gas, con la quale chi mi ha preceduto intendeva percorrere tutta la Sardegna, da nord a sud, con delle tubazioni costose, impattanti per il territorio ma soprattutto inutili, un’opera per cui ho da sempre espresso il mio parere contrario perché non risponde alle esigenze di sviluppo della Sardegna.»

Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde, commentando la notizia apparsa a mezzo stampa sulle valutazioni dell’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente sulla metanizzazione dell’isola.

«Il punto di vista esplicitato dall’Autorità dell’energia in una recente delibera non si riferisce, come è chiaro dalla lettura della stessa, alla situazione attualmente in fase di definizione tra la Regione e tutti i soggetti coinvolti, ma fa riferimento alle ipotesi precedenti, assolutamente superate e non più neanche in discussione». Lo ha detto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani commentando le notizie apparse sulla stampa locale circa la deliberazione di Arera dell’11 marzo scorso.

«Quella dimostrata da Arera in tutte le interlocuzioni recenti – ha sottolineato Emanuele Cani – è invece una piena disponibilità a collaborare con la Regione sulla nuova infrastruttura di rete del metano, propedeutica a garantire i cittadini sardi con una perequazione del prezzo del gas che sia equilibrato e omogeneo in tutto il territorio regionale.»

«Ho sempre detto e lo ribadisco anche in questa occasione, che il gas è una risorsa utile ma transitoria, necessaria per supportare la decarbonizzazione e garantire stabilità energetica fino a quando non avremo una mix di energia rinnovabile e una tecnologia che copra le necessità civili e industriali dell’isola a tutte le ore e tutti i giorni dell’anno», ha concluso la presidente Alessandra Todde.