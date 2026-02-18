18 February, 2026
Poste

Al via, a Villacidro, i lavori del progetto Polis per l’ufficio postale

Sono iniziati oggi, anche nell’ufficio postale di Villacidro, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”. In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi, Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

Scusandosi con i cittadini per le eventuali temporanee difficoltà, Poste Italiane comunica che durante l’intero periodo dei lavori la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario verrà garantita attraverso un ufficio postale mobile posizionato nei pressi della sede di via Repubblica. La postazione è operativa da oggi, mercoledì 18 febbraio, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

La continuità dei servizi attraverso il posizionamento di un ufficio postale mobile è stata stabilita in accordo con l’Amministrazione comunale di Villacidro, sulla base delle interlocuzioni avvenute con la filiale provinciale di Cagliari e la struttura di Relazioni Istituzionali di Poste Italiane.

L’ufficio postale di Villacidro riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di 30 giorni.

 

 

Poste Italiane – Media Relations

www.posteitaliane.it

 

 

