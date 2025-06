Stamane, a Is Serafinis, si è svolta la cerimonia commemorativa delle vittime della tragedia dell’Erlaas, verificatasi il 26 giugno 1950

Stamane, a Is Serafinis, si è svolta, medau situato tra Cortoghiana e Carbonia, la cerimonia commemorativa delle vittime della tragedia dell’Erlaas, organizzata dai comuni di Carbonia e di Gonnesa. Sono passati 75 anni dal terribile incidente che il 26 giugno del 1950 costò la vita a 16 operai dell’Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna.

In quella tragica giornata partì dal centro gonnesino il camion che stava conducendo a lavoro gli operai, prima di capovolgersi, in un terribile incidente sulla strada statale 126, all’altezza del medau di Is Serafinis, luogo in cui questa mattina, presso la stele commemorativa, l’assessore degli Affari generali Nino Spanu del comune di Carbonia ed il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco hanno deposto una corona d’alloro.