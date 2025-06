San Nicolo d’Arcidano in festa per Sant’Isidoro

San Nicolo d’Arcidano si prepara per la due giorni di festa in onore di Sant’Isidoro. La prima giornata, sabato 5 luglio, si aprirà alle 17.30, con la celebrazione della Santa Messa Vespertina nella parrocchia di San Nicolò Vescovo. Alle 18.30, ci sarà la partenza della processione con il simulacro del Santo trasportato con carro a buoi, accompagnato dal parroco, dai fedeli, dalle confraternite della parrocchia, dal gruppo folk Arcidanese, dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Terralba, dai cavalieri e dai trattori bardati a festa. Alle 21.00, è previsto l’arrivo in località Is Codinas, con vendita dei panini del Comitato. Alle 22.30, sarà la volta di”Atlantic Party” in località Is Codinas.

La seconda giornata, domenica 6 luglio, comincerà alle 11.00, con la Santa Messa solenne, in località Is Codinas. Alle 18.00, è prevista la preghiera al Santo, mentre alle 18.30, partirà la processione di rientro con il simulacro del Santo trasportato con il carro a buoi, accompagnato dal parroco, dai fedeli, dalle confraternite della parrocchia, dai gruppi folk, dagli strumenti della tradizione popolare sarda, dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Terralba, dai fucilieri di Villacidro, dai cavalieri e dai trattori bardati a festa. Alle 21.00, spazio a Spassiolandia in Piazza Roma. Alle 21.30, arriverà la processione, al termine della quale ci sarà la benedizione dei trattori e dei cavalieri. Alle 22.30, sono in programma in balli in piazza, in piazza Roma, con il gruppo “Armonia Sarda”. Alle 23.00, gli eventi si concluderanno con l’estrazione dei biglietti della lotteria e la premiazione dei vincitori in Piazza Roma.

Antonio Caria