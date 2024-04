Alle 18.30, sul campo di via Deffenu, Gara2 dei quarti di finale dei Playoff di Divisione 1 tra Miners Carbonia e Demones Ozieri

Il campo della Cupola geodetica di via Deffenu, a Carbonia, ospita questa sera, alle 18.30, Gara2 dei quarti di finale dei playoff del campionato di Divisione 1 regionale di basket maschile, tra la Scuola Basket Miners Carbonia e la Demones di Ozieri.

La squadra mineraria s’è imposta mercoledì in Gara1, a Ozieri, per 83 a 72 e, vincendo oggi, si qualificherebbe per le semifinali. Viceversa, qualora la Demones Ozieri dovesse imporsi impattando la sfida, si andrebbe a Gara3, sabato 20 aprile, a Ozieri, in quanto la Demones ha concluso in migliore posizione la stagione regolare (4ª con 28 punti), rispetto alla Scuola Basket Miners (5ª con 26 punti).