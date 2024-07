Si è conclusa all’Horse Country Resort di Arborea, la seconda tappa del “Circuito Allevatoriale” dedicata ai puledri e alle puledre fino a tre anni, di razza Angloaraba e Sella italiano, iniziata lo scorso18 luglio. Ben 182 cavalli provenienti da tutta la Sardegna hanno attirato numerosi appassionati che, sfidando il forte caldo, hanno affollato gli spazi allestiti per l’iniziativa. La manifestazione di Arborea, appuntamento qualificante per la finale della 126ª edizione della prestigiosa Fieracavalli di Verona, in programma dal 7 al 10 novembre 2024, proseguirà con le finali del premio regionale sardo dei puledri fino a due anni, nell’ultimo week end di agosto, e per quelli di tre anni, nel primo fine settimana di ottobre. In questa lunga estate di iniziative equestri il clou si raggiungerà con il Sardegna Endurance Festival, dal 20 al 29 settembre, quando in un percorso di 120 km si terranno gli europei e i mondiali Endurance: European Championship for Young Riders & Junior e il World Championship for Young Horses 2024. Per le competizioni internazionali, patrocinate da tre ministeri e dalla Regione Sardegna, sono previste numerose delegazioni provenienti da tutto il mondo, in particolare dai paesi del Golfo Persico dove è fortemente radicata una lunga tradizione allevatoriale e una incredibile passione sportiva per l’equitazione.

Nelle prove tenute lo scorso week end ad Arborea, nella categoria di obbedienza e andature con esemplari di tre anni, ha conquistato il primo posto Fair Lady Million, guidata da Pietro Arba; secondo Fiume con Luigi Iriu e terza Fantastic Lady con il fantino Marco Dessì. Nella prova morfo-attitudinale delle femmine di tre anni ha primeggiato Fulvia, guidata da Giacomo Pisano, seguita da Furiosa, con Luca Riccardi, e Flora Raffinada, con Francesco Arca; nella prova morfo-attitudinale delle femmine fino a tre anni porta a casa il miglior risultato Cornel de is Morus, con Lorenzo Giuliano, e poi Furbacchione Baio, con Chiara Falchi, e Foxdemamusi con Patrizia Brau. Nella stessa categoria, ma per le femmine di due anni, raggiunge la vetta Gavina Baia, governata da Matteo Pische, seconda Guspidine con Filippo Sanna Randaccio, e terza Georgina AA con Pietro Arba; nella variante dedicata ai puledri, primo posto per Garco con Marco Dessì, secondo per Giove dè Piralei con Antonio Locci e terzo per Giavesu con Pietro Arba. Le ultime prove morfo-attidudinali hanno visto coinvolti i puledri maschi e femmine di un anno. Nella prima categoria conquista la vetta 1 Anno da Querinda con Mattia Mattu, secondo posto per Iria con Francesco Floris e terzo per Ischida Mandra Edera con Daniele Licheri. Infine, nei puledri da un anno, primo posto per Illusu Incantu, accompagnato da Gianmario Meloni, il secondo per Isidoro Bello con Stefano Cossu, e il terzo per Ischindittosu con Laura Elisa Mombelli.

Questa la classifica finale del Salto in libertà: Andrea Deledda con Follia Gavoesa; Pietro Arba con Fourth Touch; Francesco Carbone con Fanny de Morimenta; Lorenzo Giuliano con Kashmir de is Morus; Riccardo Dettori con Fiammetta Bellina; Giacomo Pisano con Fulvia; Francesco Carbone con Furia Rossa AA; Francesco Arca con Febel; Andrea Deledda con Fascinosa Baia AA.