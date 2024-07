Sta nascendo una Fermassenti ambiziosa per l’immediato ritorno in 1ª Categoria

Archiviata la grande delusione per la tormentata stagione 2023/2024, terminata con la retrocessione, alla vigilia del campionato di 2ª Categoria sta nascendo una Fermassenti ambiziosa che punterà all’immediato ritorno in 1ª Categoria. Per la panchina il presidente Antonio Massenti ha scelto Bobo Cani, tecnico esperto in promozioni, e ha tesserato tre calciatori di grandissima esperienza in categorie superiori, intorno ai quali ruoteranno i tanti giovani del vivaio: Samuele Curreli, classe 1988, bomber in grado di fare la differenza nella categoria, come ha fatto nell’ultima stagione al Santadi, promosso in 1ª categoria; Andrea Garau, classe 1987, difensore centrale di provata esperienza, maturata spesso insieme a Samuele Curreli; Stefano Cossu, classe 1982, portiere molto esperto, ancora fisicamente integro e desideroso di togliersi nuove soddisfazioni dopo la stagione vissuta al Perdaxius, in 1ª Categoria, conclusa con la salvezza.