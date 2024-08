Carbonia ospiterà giovedì 29 agosto la 85ª edizione della finale di Miss Sardegna

Moda, costumi, bellezze, musica e spettacolo. Un grande evento per la città di Carbonia. Giovedì 29 agosto, alle ore 20.00, in piazza Roma si svolgerà la 85ª edizione della finale di Miss Sardegna, nell’ambito delle selezioni per l’edizione 2024 di Miss Italia, la kermesse che ha lanciato tante ragazze diventate volti noti e famosi, tra i quali Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Caterina Murino, Simona Ventura, Anna Falchi, Martina Colombari, Anna Valle, Miriam Leone.

«È un grande onore per noi poter ospitare la finale regionale del concorso nazionale di Miss Italia, un evento di forte richiamo per la città di Carbonia, con la presenza di 25 ragazze che sfileranno sul palco allestito in piazza Roma. Un’iniziativa che consentirà alla città di Carbonia di avere un ritorno di immagine e di visibilità non solo in Sardegna, ma anche in tutta Italia», ha commentato l’assessora dello Spettacolo Giorgia Meli.

Nel corso della serata verrà eletta Miss Italia Regione Sardegna, e verranno assegnati anche altri 7 titoli di Miss regionali, legati ai vari partner e sponsor del concorso.

L’iniziativa è organizzata da “Sardegna Grandi Eventi” – Esclusivista Regione Sardegna, in collaborazione con la Pro Loco Carbonia e il comune di Carbonia.

Special guest sarà Alex Belli, modello di punta per Gianfranco Ferré e Giorgio Armani, nonché attore e protagonista di numerosi programmi televisivi. Conduttore della serata sarà Matteo Bruni, volto noto di diversi emittenti televisive e radiofoniche.