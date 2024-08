Nottinsieme 2024 a Carbonia: mercoledì 28 agosto, alle 22.00, concerto de “L’Equipe 84” in piazza Roma

Domani, mercoledì 28 agosto, è in programma il nono e ultimo appuntamento con “Nottinsieme 2024”, l’evento clou della stagione più calda dell’anno, organizzato dalla Pro Loco Carbonia con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia.

“Nottinsieme 2024” sarà, come di consueto, caratterizzato dalla presenza di musica, spettacoli di animazione per bambini, hip hop dance ed esposizione di prodotti tipici. Il pezzo forte della serata sarà l’esibizione musicale del famoso complesso “Equipe 84”, che in piazza Roma, dalle 22.00, allieterà cittadini e visitatori con i più grandi successi della loro storia musicale: da “Bang Bang” a “Casa Mia”, da “Il maestro” a “Un angelo blu” fino a “Tutta mia la città” e “Ed ho in mente te”.

«Dopo i concerti di Petit e di Mr. Rain, siamo davvero onorati di poter offrire alla città di Carbonia una nuova serata musicale di alto livello con un gruppo storico, “Equipe 84”, formazione evergreen che ha fatto cantare e ballare milioni di italiani ed ha unito diverse generazioni di cittadini. Tengo a ringraziare la Pro Loco Carbonia e tutti coloro che hanno contribuito fattivamente all’organizzazione di questo evento», ha detto l’assessora dello Spettacolo Giorgia Meli.