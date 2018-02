La Giunta regionale ha assegnato all’Ats il compito di sviluppare un programma operativo per l’attivazione dell’hub unico del farmaco.

«Attualmente i medicinali acquistati dalle Aziende sanitarie per l’uso interno (ospedali, ambulatori, punti di continuità assistenziale, etc.) e la somministrazione diretta in dimissione o a pazienti cronici – ha spiegato l’assessore regionale della Sanità, Luigi Arru -, sono stoccati in moltissimi magazzini ubicati nelle diverse farmacie ospedaliere. Questo sistema assorbe notevoli risorse umane, strumentali ed economiche ed è pertanto indispensabile procedere alla razionalizzazione della logistica dei medicinali attraverso la centralizzazione dei magazzini che, secondo esperienze consolidate in altre Regioni, hanno portato importanti risparmi.»

L’Hub unico è uno degli obiettivi previsti dal Piano di Rientro e la cui attuazione porterà ad un risparmio stimato di 18 milioni di euro in tre anni.