Troppo forte il Napoli capolista per il Cagliari di Diego Lopez: 0 a 5, proprio come nel campionato scorso.

Troppo forte il Napoli capolista per il Cagliari di Diego Lopez. L’equilibrio alla Sardegna Arena è durato poco meno di mezz’ora (in avvio il Cagliari ha cercato di mettere in difficoltà la retroguardia ospite, con l’ex Pavoletti ed il nord coreano Han che Lopez ha impiegato dall’inizio), poi, dopo il primo goal di Callejon, arrivato al 29′, non c’è stata partita. Il raddoppio è arrivato al 42′, con la firma di Mertens, uno che quando vede il Cagliari si accende e va spesso in goal.

La ripresa non ha avuto storia, il Napoli l’ha controllata ma ogni volta che ha affondato le sue azioni, ha messo in crisi la difesa rossoblu che ha subito altri tre goal, sui quali hanno posto la firma Hamsik, Insigne su un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Castan e, infine, Mario Rui, su calcio di punizione. E’ finita 5 a 0 per il Napoli, proprio come nel campionato scorso, l’11 dicembre 2016. La sconfitta tiene il Cagliari fermo a quota 25 punti, cinque punti avanti alla Spal, rilanciata dalla vittoria di ieri a Crotone, terz’ultima. Il Napoli di Maurizio Sarri, arrivato alla decima vittoria consecutiva, sale a quota 69, quattro punti avanti alla Juventus che però deve recuperare la partita casalinga con l’Atalanta rinviata ieri per la neve che ha reso impraticabile il terreno di gioco dell’Allianz Stadium di Torino.

