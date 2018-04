Domani, domenica 8 aprile, si celebra la Giornata Regionale dei Giovani a livello interdiocesano.

Il Servizio Regionale per la Pastorale Giovanile e il Centro Regionale Vocazioni, in accordo con la Conferenza Episcopale Sarda, hanno organizzato per domani, domenica 8 aprile 2018, una Giornata dei Giovani che si celebrerà in tre diverse zone, a livello interdiocesano.

L’iniziativa si inserisce nel cammino che la Chiesa Sarda sta percorrendo in preparazione al Sinodo dei Vescovi su “I Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale”, che culminerà nel mese di agosto con l’incontro dei giovani italiani a Roma, con Papa Francesco.

Le diocesi di Cagliari e Iglesias si ritroveranno alle 10 presso il Santuario di Santa Maria a Uta, per poi recarsi in pellegrinaggio verso il Santuario di Santa Greca di Decimomannu dove si svolgerà la maggior parte della giornata.

Le diocesi di Lanusei, Nuoro, Tempio-Ampurias, Ozieri e Sassari si ritroveranno invece alle 9.00, in piazza Padre Pio a Sarule, per procedere a piedi verso il Santuario di Nostra Signora di Gonare.

Le diocesi di Alghero-Bosa, Oristano e Ales-Terralba, si sono date appuntamento per le 9.30 presso la Chiesa di San Giovanni Bosco a Santu Lussurgiu e hanno previsto il pellegrinaggio verso San Leonardo di Siete Fuentes.

All’arrivo, dopo il pranzo al sacco, i giovani vivranno un pomeriggio di festa, animazione, testimonianza e preghiera, con la Santa Messa celebrata dai vescovi.

Il video-messaggio dei Vescovi ai giovani, è disponibile su YouTube nel canale “Pastorale Giovanile regionale – Sardegna” con il titolo “Walk in progress! Verso il Sinodo PGR Sardegna”.

Il link che rimanda direttamente al video è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=kQ6I5ApxLAI

