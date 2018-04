Domenica 22 aprile, alle 17.30, al Teatro delle Saline di Cagliari, va in scena il Teatro del sottosuolo di e con Pasquale Imperiale e Vincenzo De Rosa. Per la rassegna Famiglie a teatro, la compagnia presenta “Hope! Hope! Hoplà!”. Lo spettacolo – che conclude la rassegna – è inerente al turno A. Gli spettatori del turno B sono attesi domenica 29 aprile, sempre alle 17.30.

Pasquale Imperiale e Vincenzo De Rosa, sono Piumino e Putipù, due clown giocolieri che conquistano subito il pubblico dei più piccoli ma anche dei più grandi. In questo lavoro i due attori, giocolieri e clown, si riconfrontano ancora un volta con la semplicità tipica della buona arte della clownerie. Quella semplicità piena di speranza che porta stupore e meraviglia, che fa sorridere l’anima ed il corpo, che li rende leggeri e li fa viaggiare in compagnia dei bambini in quella terra dove l’immaginazione e le piccole magie diventano realtà. Dove tutto può diventare “sorpresa”: un cappello che sembra volare, un numero acrobatico che l’occhio non può svelare, la poesia racchiusa in un gesto.

Una semplicità conquistata grazie a un lungo cammino fatto di esperienza e allenamento, di continuità, studio e soprattutto di un contatto sempre vivo tra gli artisti e il pubblico a cui di volta in volta si rivolgono. Lo spettacolo si sviluppa secondo una sequenza di gag comiche in un crescendo di abilità tecniche e di risate. I giochi tradizionali della clownerie e le tecniche della giocoleria e dell’acrobatica intrecciano insieme i fili di uno spettacolo con una forte struttura e quindi aperto ai disegni e alle improvvisazioni del “qui e ora”. Il contatto sempre vivo tipico del teatro di strada le reazioni imprevedibili di un bambino coinvolto in un numero, le possibilità offerte dal luogo stesso che di volta in volta accoglie lo spettacolo. La musica fa da contrappunto sonoro, sottolineando e raccontando le emozioni e gli scambi tra i due clown giocolieri. In questo lavoro che conquista tutti i bambini e fa ritornare gli adulti un po’ bambini Piumino e Putipù restituiscono il valore della semplicità alla cultura teatrale, e ci ricordano che di questa semplicità l’arte, e anche il mondo, hanno più che mai bisogno. Il risultato è un misto di poesia, comicità e rigore dall’esito esilarante e garantito.

Comments

comments