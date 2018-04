La Dinamo in trasferta a Pistoia per tornare alla vittoria.

Tornare alla vittoria dopo tre ko consecutivi e mantenere in vita le speranze playoff. È con questi obiettivi che la Dinamo Sassari del nuovo coach Zare Markovski affronterà in trasferta la The Flexx Pistoia nel lunch match di domenica 15 aprile, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta di misura in cui hanno mostrato segnali di ripresa.

Una sconfitta meno amara delle altre e con segnali importanti di ripresa. È con queste consapevolezze che la Dinamo è uscita dalle mura amiche del PalaSerradimigni al termine del match contro la Leonessa Brescia, terminato 80 a 76 per i lombardi terzi in classifica. La mano del tecnico Zare Markovski inizia a farsi sentire: i biancoblu sono apparsi più vivi e hanno lottato punto a punto contro una delle grandi di questo campionato. Quello che ancora manca è la lucidità nei momenti decisivi. Uno degli aspetti su cui il coach lavorerà nel ritiro pre-trasferta di Pistoia. Contro Brescia da sottolineare in positivo il bilanciamento dell’attacco con 6 giocatori oltre gli 8 punti e la regia sempre lucida di Stipcevic.

La classifica parla di 6 squadre racchiuse in 2 punti: dalla Red October Cantù, sesta con 13 vittorie e 12 sconfitte alla Openjobmetis Varese, undicesima con 12 successi e 13 ko, i rapporti di forza non sono ancora definiti e i ragazzi di Markovski (attualmente decimi a pari punti con Torino, Varese e Cremona) si giocheranno la qualificazione alla post-season fino all’ultima giornata.

Nell’ultimo turno non è andata meglio a Pistoia che ha sprecato l’ultima speranza playoff perdendo in trasferta a Pesaro contro la penultima in classifica. Un 80 a 72 per i pesaresi in cui a distinguersi è stato Clarke, autore di 18 punti e di una tripla fondamentale in overtime. La gara è stata caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Parte meglio Pesaro che arriva all’intervallo sul 43-33. Nella ripresa i canestri di Mian e Gaspardo portano Pistoia in vantaggio fino alle triple di Moore e Braun che riportano il punteggio in parità al termine dei regolamentari. Nel supplementare è proprio l’MVP Clarke a trovare gli otto punti decisivi e le due triple che chiudono la partita.

Quella di Pistoia sarà una gara estremamente aperta e combattuta in base alle quote e alle previsioni di BetStars. Da una parte una Pistoia decisa a regalare una gioia ai propri tifosi. Dall’altra ci sarà una Sassari reduce da tre sconfitte consecutive ma ancora in piena lotta per i playoff e forte dei risultati negli ultimi cinque precedenti che parlano di quattro vittorie e una sconfitta contro i toscani.

Contro Pistoia Markovski potrebbe riproporre il quintetto titolare schierato contro Brescia. In regia conferma per il sempre positivo Stipcevic. Nei ruoli di guardia e ala piccola spazio per Planinic e Bostic. A battagliare sotto canestro ci saranno Bamforth e Polonara. Pronti a dare il cambio di passo dalla panchina Jones e Hatcher.

Coach Esposito punterà sulla vena offensiva di McGee, top scorer dei suoi contro Pesaro. Accanto a lui in quintetto spazio per Ivanov e Barbon nel backcourt e per Moore e Gaspardo sotto i tabelloni.

