La VBA/Olimpia vince ancora e guarda già alla stagione 2018/2019, la Pol. Sarroch perde il primo posto e si complica la vita in vista dei play-off.

Seconda partita casalinga e seconda vittoria consecutiva per 3 a 0, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, nella penultima giornata della regular season del girone F del campionato di serie B di volley maschile. Dopo aver superato la Vesuvio Cimitile Napoli, diretta concorrente nella corsa salvezza, con i parziali di 25 a 23, 26 a 24, 25 a 20, ieri pomeriggio la squadra di Tony Bove ha liquidato con parziali ancora più netti l’Istituto Estetico Sabaudia: 25 a 22, 25 a 19, 25 a 19, confermando il sesto posto in classifica, con 34 punti, due in più rispetto al Cus Cagliari Sandalyon che ha vinto la seconda partita consecutiva in trasferta, per 3 a 1 sul campo della Virtus Roma (25 a 19, 20 a 25, 25 a 17, 25 a 18), dopo quella per 3 a 2 sul campo dell’Istituto Estetico Sabaudia (21 a 25, 19 a 25, 25 a 21, 25 a 19, 15 a 9).

La VBA/Olimpia chiuderà la sua stagione sul campo della Junior Lvs Roma, ultima in classifica, già retrocessa matematicamente da tempo.

Il finale di stagione rischia di costare caro alla Pol. Sarroch, dominatrice del campionato fino a due settimane fa, con 3 punti di vantaggio sulla Roma Volley, scavalcata ieri proprio dalla squadra capitolina che l’ha superata nettamente sul suo campo per 3 a 1 dopo aver vinto nettamente il primo set, con i parziali di 25 a 16, 21 a 25, 23 a 25, 23 a 25). La sconfitta di ieri arriva dopo quella ancora più netta subita sette giorni prima per 3 a 0 (25 a 20, 34 a 32, 25 a 22) sul campo del Volley Club Orte, formazione impegnata nella lotta per la salvezza.

La Pol. Sarroch chiuderà la regular season con il derby sul campo del Cus Cagliari Sandalyon ma per riprendersi il primo posto in vista dei play-off, sarebbe indispensabile una sconfitta della Roma Volley nel derby capitolino con la Fenice Pallavolo Roma, sulla carta alquanto improbabile, visto che quest’ultima, quarta in classifica, non ha più obiettivi da raggiungere.

Di seguito il regolamento dei play-off promozione.

Partecipano le squadre 1ª e 2ª classificate degli 8 gironi della regular season, per un totale di 16 squadre per stabilire 6 promozioni nella serie A2 2018/2019.

Il play-off si svolgerà in quattro fasi:

– la prima è riservata alle squadre 1ª classificate di ciascun girone della serie B per stabilire 4 promozioni nella serie A2;

– la seconda è riservata alle squadre 2ª classificate di ciascun girone della serie B per qualificare 4 squadre che incontreranno le perdenti della prima fase;

– la terza fase è riservata alle 4 squadre perdenti della prima fase e alle 4 squadre vincenti la seconda fase per qualificare 4 squadre alla quarta fase;

– la quarta fase è riservata alle 4 squadre vincenti della terza fase per stabilire le altre 2 promozioni nelle serie A2.

Prima Fase

Le squadre 1ª classificate di ciascun girone della serie B disputano quattro incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.

Le quattro squadre vincenti questi incontri vengono promosse nella serie A2 2018/2019; le quattro squadre perdenti si qualificano per la terza fase.

Questi gli accoppiamenti: A. 1A – 1B B. 1C – 1D C. 1E – 1F D. 1G – 1H.

Date: 12-16-19 maggio 2018.

Seconda Fase

Le squadre 2ª classificate di ciascun girone della serie B disputano quattro incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.

Le quattro squadre vincenti questi incontri si qualificano alla terza fase; le quattro squadre perdenti partecipano alla serie B 2018/2019.

Questi gli accoppiamenti: E. 2A – 2B F. 2C – 2D G. 2E – 2F H. 2G – 2H.

Date: 12-16-19 maggio 2018.

Terza Fase

Le 4 squadre perdenti la prima fase e le 4 squadre vincenti la seconda fase disputano quattro incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.

Le quattro squadre vincenti questi incontri si qualificano alla quarta fase; le quattro squadre perdenti partecipano alla serie B 2018/2019.

Questi gli accoppiamenti: I. perdente A – vincente F L. perdente B – vincente E M. perdente C – vincente H N. perdente D – vincente G.

Date: 23-26-30 maggio 2018.

Quarta Fase

Le 4 squadre vincenti la terza fase disputano due incontri con partite di andata-ritorno ed eventuale spareggio.

Le due squadre vincenti questi incontri vengono promosse nella serie A2 2018/2019; le due squadre perdenti partecipano alla serie B 2018/2019.

Questi gli accoppiamenti: vincente I – vincente L vincente M – vincente N

Date: 2-6-9 giugno 2018.

