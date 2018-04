Nuova pesantissima sconfitta interna per la Sulcispes Sant’Antioco con la Santa Croce Olbia: 80 a 126. La partita non ha avuto storia fin dal primo quarto, chiuso dalla squadra gallurese con un vantaggio di ben 20 punti: 36 a 16. Equilibrio nel secondo quarto, terminato 24 a 24, 60 a 40 all’intervallo lungo per la Santa Croce. Il dominio dei galluresi è ripreso nel terzo set, 34 a 21, ed è proseguito anche nell’ultimo quarto, 32 a 19, per il definitivo 126 a 80.

«Ci siamo presentati contro la capolista anche peggio rispetto alle ultime uscite – ha commentato l’allenatore lagunare Paolo Massidda – le assenze pesantissime di Cavassa, Rasset, Casula, Castiglia, Piras e Peloso hanno inciso pesantemente, visto e considerato che stiamo parlando praticamente del quintetto titolare. Nonostante tutto ringrazio comunque la squadra che ieri è scesa in campo con coraggio e determinazione.»

In una giornata nera, c’è una nota positiva, sottolineata da Paolo Massidda.

«Sono felice per aver dato la possibilità a tre dei nostri under del 2002 di giocare minuti importanti, anche perché questo fa ben sperare per il futuro – ha concluso il coach antiochense -. Faccio i complimenti anche alla Santa Croce Olbia per la sportività mostrata e per non aver approfittato del nostro momento di difficoltà.»

Sulcispes Sant’Antioco – Nivea Santa Croce Olbia 80 a 126

Parziali: 16 a 36, 24 a 24, 21 a 34, 19 a 32.

Sulcispes Sant’Antioco: Borghero 14, Pintus 17, Aralossi 26, Basciu, Tosadori 19, Ingrande, Era 4. Allenatore: Massidda.



Nivea Santa Croce Olbia: Langiu 30, Cordedda 24, Tronci 6, Caboni 2, Serra 3, Pinna 15, Tola 14, Sene 8, Sanciu 10, Azzara. Allenatore: Mazzoleni.





