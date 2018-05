La Compagnia teatrale della Lutec metterà in scena venerdì 25 maggio, al Teatro Centrale di Carbonia, la commedia in lingua sarda campidanese “Sa Currenti”.

La Compagnia teatrale della Lutec (Libera Università della Terza Età di Carbonia) venerdì 25 maggio, alle 20.45, metterà in scena al Teatro Centrale di Carbonia, la commedia in lingua sarda campidanese “Sa Currenti”, di Gian Paolo Vaccargiu. Interpreti: Gino Meloni (Tziu Guglielmu), Franca Lallai (Tzia Ofelia), Alma Pinna (Pina), Sara Bachis (Lina), Luciano Lai (Gopai Paskali), Teresa Camedda (Gomai Rosina), Gianni Pisano (Don Cocco), Maria Tina Ferraro (Tzia Annetta). Regia di Gino Meloni. Aiuto regia di Maria Lai.

La storia raccontata nella commedia è ambientata in un paesino della Sardegna del dopoguerra. Arriva un tecnico dell’Azienda Sarda Elettrica per portare nel paesino “la corrente”. Per i popolani, è un messaggio “alieno”, foriero di equivoci ed incomprensioni, ma il tutto diventa un pretesto per dare uno sguardo ai modi di vivere del paese.

