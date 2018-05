Marco Bentivogli (Fim Cisl): «Dopo sei anni finalmente si inizia a concretizzare un progetto di rilancio industriale del sito di Portovesme».

«Dopo sei anni finalmente si inizia a concretizzare un progetto di rilancio industriale del sito di Portovesme, ora bisogna trasformarlo in azioni concrete a partire dalla definizione del soggetto che si occuperà del revamping e del riavvio. Oggi dell’alluminio utilizzato in Italia nemmeno un kg è prodotto nel nostro Paese, serve come per l’acciaio, che nel nostro paese si torni a produrre alluminio primario. Portovesme rappresenta oggi una prospettiva industriale capace di reggere la competitività, anche sui costi dell’energia a livello europeo, non bisogna sbagliare. Tutti i soggetti coinvolti in questa partita dal Governo, alle istituzioni locali devono facilitare il percorso di riavvio della produzione, Sider Alloys deve garantire a pieno regime lavoro e occupazione per l’intera area produttiva di Portovesme.»

Lo scrive, in una nota, Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl.

Comments

comments