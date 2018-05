Sabbie Bianche, Porto Tramatzu e Tuerredda tra le località sarde premiate con la Bandiera Blu della FEE (Foundation for Environmental Education).

Sono 13 le località della Sardegna che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della bandiera blu dalla FEE, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) fondata nel 1981, un’organizzazione internazionale non governativa e non-profit con sede in Danimarca.

La FEE agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è presente in più di 73 paesi nel mondo (in Europa, Nord e Sud America, Africa, Asia e Oceania).

L’obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.

I programmi internazionali FEE hanno il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

La FEE Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello nazionale i programmi: Bandiera Blu, Eco-Schools, Young Reporter for the Environment, Learning about Forests e Green Key.

Le attività della FEE Italia sono certificate secondo la norma ISO 9001-2008.

Tra le 13 località sarde premiate quest’anno, c’è Teulada (Sud Sardegna), con ben tre spiagge: Porto Tramatzu, Sabbie Bianche (dai più conosciute come Le Dune) e Tuerredda.

Le altre località sarde sono:

Badesi: Li Junchi, Li Mindi – Lu Stangioni, Pirrotto Li Frati – Baia delle Mimose.

Trinità d’Agultu e Vignola: La Marinedda, Spiaggia Lunga Isola Rossa.

Santa Teresa Gallura: Rena Ponente (loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana – Santa Reparata.

La Maddalena: Bassa Trinità, Monti D‘a Rena, Tegge, Spalmatore, Porto Lungo, Caprera Due Mari, Caprera Relitto.

Palau: Palau Vecchio, Fronte Stagno Saline, L’Isolotto, L’Isuledda (Porto Pollo), La Sciumara, Foce Fiume Liscia.

Castelsardo: Madonnina/Stella Maris, Sacro Cuore/Ampurias.

Sorso: Marina di Sorso (IV/V pettine), Spiaggia della Marina.

Sassari: Porto Ferro, Porto Palmas:

Oristano: Oristano – Torregrande.

Nuoro: Tortolì – Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis.

Bari Sardo: Bucca ‘e Strumpu/ Torre di Barì/ Planargia.

Cagliari: Quartu Sant’Elena – Mare Pintau, Poetto.

