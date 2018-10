E’ tutto pronto, al Miramare GastroMusic Pub & Pizzeria d’Autore di Alghero, per l’inaugurazione della stagione musicale invernale. Appena chiusa la stagione turistica nel locale algherese si mettono da parte i set acustici utilizzati nel dehors e si accordano gli strumenti elettrici da palco. Il primo weekend di ottobre l’apertura con due storiche band del territorio, i Cover Garden e La pillola del giorno dopo.

Progetto che vince non si cambia, è questo il pensiero della direzione artistica dopo l’ottima risposta del pubblico dall’apertura del locale nel dicembre 2017 in poi. L’impostazione musicale rimane la stessa, dunque, tanto live rock-pop alternato alle più apprezzate tribute band made in Sardegna attraverso la rassegna Friday Tribute Night. Il tutto condito con alcune importanti novità perché, parafrasando Caparezza, il secondo anno nella vita di un locale notturno è come il secondo album nella carriera di un artista, il più difficile.

Venerdì 5 sul palco i Cover Garden, il gruppo algherese più conosciuto in tutta la Sardegna arriva da un’estate piena di soddisfazioni in cui hanno portato il proprio giardino musicale nelle più gremite piazze dell’Isola; il giorno successivo, sabato 6, il concerto de La pillola del giorno dopo, storico progetto sassarese che dagli inizi del duemila si esibisce tra club e palchi di altissimo livello. Obiettivo dichiarato far divertire il pubblico con musica e intrattenimento di qualità.

Tutti gli eventi della stagione 2018-2019 del Miramare sono ad ingresso gratuito e durante le serate sarà operativo sia il servizio di cucina e gastronomia del pub che la pizzeria napoletana d’autore.

