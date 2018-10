La Dinamo Banco di Sardegna in campo alle 20.30 al PalaSerradimigni di Sassari, contro Falco Vulcano, per gara3 di Fiba Europe Cup. In questa terza partita casalinga consecutiva tra campionato e Coppa, i ragazzi di Vincenzo Esposito inseguono una nuova vittoria, per confermare il periodo positivo (7 vittorie nelle 8 partite disputate in questo avvio di stagione) ed il primato in classifica a punteggio pieno in Fiba Europe Cup. Il coach della Dinamo non ha problemi di formazione e per questa partita recupera anche Marco Spissu.

La città di Szombathely è la città più antica dell’Ungheria. Il club, Falco Vulcano, fondato nel 1980, arrivò nella massima serie ungherese nel 1990. Nel 1997-98 arrivò in finale della Coppa d’Ungheria e disputò la Coppa Korac: nel palmares figura un solo titolo nazionale conquistato nella stagione 2007-2008. Nelle due stagioni successive il team magiaro ha centrato la finale scudetto cedendo però agli avversari. In panchina c’è coach Milas Konakov: il roster è stato costruito unendo giocatori americani e giocatori nazionali di esperienza.

