L’Atletico Villaperuccio vince anche ad Arborea ed ora è solo in testa, vittorie esterne per Fermassenti ed Atletico Narcao, pari nel derby tra Isola di Sant’Antioco e Cortoghiana.

Un goal di Manca al 90′ (dopo il goal iniziale di Pinna ed il pari della squadra di casa messo a segno da Cacciatori) ha dato all’Atletico Villaperuccio di Gian Marco Manca la quarta vittoria consecutiva sul campo del Circolo Ricreativo Arborea ed il primato solitario in classifica, a ponteggio pieno, nel girone B del campionato di Prima categoria. Le altre due capolista, Villacidrese e Virtus Villamar sono state bloccate sul pari, la prima nel derby sul campo dell’Atletico Sanluri (1 a 1), la seconda, a sorpresa, a Gergei (2 a 2), sul campo di una delle squadre ancora a digiuno di punti dopo le prime tre giornate.

La giornata è stata complessivamente positiva per le squadre sulcitane. Il derby tra Isola di Sant’Antioco e Cortoghiana è terminato in parità, 1 a 1, con goal realizzati in piena zona Cesarini (all’88’ Cossu, al 91′ Serci), con il Cortoghiana che recrimina per essere stato raggiunto quando pensava ormai d’aver vinto.

La Fermassenti ha espugnato il campo della Libertas Barumini con il netto punteggio di 3 a 1 (reti di Matteu, Cuccheddu e Melis) ed aggancia il Cortoghiana e la Gioventù Sportiva Samassi al quarto posto in classifica; l’Atletico Narcao di Walter Poncellini, infine, conquista ad Oristano, con la Tharros, una netta vittoria per 3 a 1 e i primi punti in classifica, con una doppietta di Tinti e un rigore trasformato da Foglia.

