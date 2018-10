Nuovo sit-in delle associazioni pacifiste mercoledì mattina davanti al Palazzo della Regione, a Cagliari, contro la produzione di bombe nella fabbrica RWM di Domusnovas.

Il Cagliari Social Forum, Sardegna pulita, l’USB, i Cobas scuola, terranno un nuovo sit-in in viale Trento, sotto la Presidenza della Giunta regionale, mercoledì 17 ottobre, con inizio alle 10.30, al quale invitano associazioni, gruppi, persone e tutti coloro che condividono la loro lotta contro la produzione di bombe nella fabbrica RWM di Domusnovas.

«Il mondo intero ormai conosce la Sardegna come la terra in cui si producono le bombe vendute poi all’Arabia Saudita che le usa contro il popolo Yemenita – si legge in una nota -. La Sardegna quindi è complice di un massacro, di un genocidio! Vogliamo stare ancora a guardare? Vogliamo che la fabbrica RWM di Domusnovas continui a produrre bombe e, anziché dismettere, si ingrandisca e aumenti questa produzione di morte? Numerosi sono i civili, in gran parte bambini, dilaniati da queste bombe!

Il tutto avviene impunemente e illegalmente contro dichiarazioni e normative internazionali, oltre che contro le stesse leggi italiane (legge 185/90).

Abbiamo denunciato tutto questo al presidente del Consiglio dei ministri, della Camera, del Senato, al ministro dei Rapporti con il Parlamento ed al presidente della Repubblica.

Ora chiediamo al presidente della Giunta regionale, di assumere una posizione netta e forte contro l’utilizzo della nostra terra come fabbrica di morte per altri popoli e di promuovere, insieme al resto della Giunta, tutte le azioni possibili affinché la produzione della RWM di Domusnovas-Iglesias non sia finalizzata a produrre questi ordigni.»

