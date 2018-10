“Piango da uomo”, è il nuovo brano di Bussoletti prodotto da Parola Cantata Dischi di Mauro Ermanno Giovanardi, Lele Battista e Leziero Rescigno.

Cantautore, speaker radiofonico e giornalista, Bussoletti pubblica “Piango da uomo”, nuovo brano prodotto da Parola Cantata Dischi di Mauro Ermanno Giovanardi, Lele Battista e Leziero Rescigno, distribuito da luovo ed estratto dal prossimo album “Peso Piuma” la cui uscita è prevista nei prossimi mesi.

«Non è mai facile per un uomo chiedere scusa. Aiuto io la categoria con questa canzone che mette in evidenza le fragilità che in realtà anche i duri hanno». Con queste parole, è lo stesso Bussoletti a descrivere la canzone che si presenta come un brano fresco, dinamico, originale.

Una canzone d’amore, non un amore platonico, idealizzato ma un amore quotidiano, fatto di incontri e di scontri, di tira e molla, di gioco, passione e debolezze.

Il cantautore romano racconta il suo nuovo brano anche attraverso un videoclip per la regia di Nicolò Lombardi che, con intelligente ironia, fa riflettere proprio sulle piccole dinamiche dei rapporti di coppia, sui punti in comune che ogni amore possiede.

Il videoclip vede protagonisti molti oggetti casalinghi, del quotidiano, che impersonano “lui” e “lei” e che prendono vita grazie alla la tecnica stop-motion. Impossibile non notare la chiara citazione di alcuni capolavori di Tim Burton di cui Bussoletti è un grande estimatore.

