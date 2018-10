Sabato 20 ottobre 2018 si svolgerà l’assemblea generale degli iscritti all’Associazione della Stampa Sarda.

Sabato 20 ottobre 2018, alle ore 9,30 in prima ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, si svolgerà l’assemblea generale degli iscritti all’Associazione della Stampa Sarda per l’esame e per le deliberazioni sui bilanci, consuntivo 2017 e preventivo 2018. L’assemblea si terrà a Cagliari, nella Sala Convegni dell’Associazione della Stampa Sarda, in via Barone Rossi n. 29 (piano ammezzato). La convocazione riguarda i giornalisti professionali e collaboratori iscritti all’Associazione.

